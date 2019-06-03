كشف المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول شمس الدين كباشي، تفاصيل ما تداولته وسائل الإعلام بشأن محاولة فض اعتصام المتظاهرين في العاصمة الخرطوم.

وقال في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، إن قوة أمنية وعسكرية مشتركة نفذت عملية لتنظيف مواقع متاخمة لشارع النيل والقبض على معتادي الإجرام الذين احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام ما استدعى ملاحقتها.

وأوضح أنه أثناء تنفيذ الحملة احتمت مجموعات كبيرة من معتادي الإجرام في ميدان الاعتصام ما دفع القادة الميدانيين إلى ملاحقتهم وأدى إلى وقوع خسائر وإصابات، معبرًا عن بالغ آسفه تجاه تطور تلك الأوضاع ووقوع ضحايا بين صفوف المتظاهرين.

وأكد حرصه التام على أن الوطن وسلامة المواطنين السودانيين، مجددًا دعوته للتفاوض مع قوى المعارضة والمعتصمين بأقرب وقت بهدف التوصل إلى التحول المنشود.

وتداولت أنباء، اليوم الاثنين، عن محاولة فض اعتصام العاصمة السودانية ووصول عدد القتلى إلى 14 قتيلًا، ما أدى إلى توقف كل العمليات والرحلات في مطار الخرطوم، بينما أكد المجلس العسكري الانتقالي أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام المتظاهرين ولا مانع من الوصول إليه، نافيًا ما تردد بشأن محاولة فض الاعتصام بالقوة.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.