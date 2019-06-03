عريقات يدعو لمقاطعة فريق الرئيس الأمريكي لعملية السلام بالشرق الأوسط

دعا مسؤول فلسطيني بارز اليوم الاثنين العرب إلى مقاطعة فريق الإدارة الأمريكية الذي يعمل على إنجاز خطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووصفه بأنه بفريق من "المستوطنين".

وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "مرة أخرى أدعو الأشقاء العرب لعدم الحديث مع هذه الفرقة من المستوطنين كوشنر، جرينبلات وفريدمان. ما يخططون له هو الازدهار للمستوطنين".

وكان عريقات يشير في تغريدته إلى جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد مصممي خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط التي لم يكشف عنها بعد وجيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط وديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل.

وأضاف عريقات في تغريدات على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية "هذا الشخص كوشنر لا يكترث للفلسطينيين. وقد عزل نفسه عن أي دور فى عملية السلام".

وتأتي تصريحات عريقات بعد مقابلة لكوشنر مستشار البيت الأبيض بُثت يوم الأحد وقال فيها إن الفلسطينيين يستحقون تقرير المصير، ولكنه لم يصل إلى حد تأييد إقامة دولة فلسطينية وأبدى عدم تأكده من قدرتهم على حكم أنفسهم.

وسئل كوشنر في برنامج تلفزيوني على محطة إتش .بي.أو التلفزيونية عما إذا كان يعتقد أن بإمكان الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم دون تدخل إسرائيلي فقال "هذا سؤال جيد جدا. هذا أمر علينا أن ننتظر لنراه. الأمل أن يصبحوا قادرين، بمرور الوقت، على الحكم".

وكوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب وأحد مصممي خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط التي يجري العمل عليها منذ عامين تحت ستار من السرية.

وعندما سئل كوشنر في البرنامج التلفزيوني عما إذا كان يمكن للفلسطينيين توقع التحرر من التدخل العسكري والحكومي الإسرائيلي قال إن هذا سيكون "طموحا عاليا".

وتستعد الإدارة الأمريكية للكشف عن الشق الاقتصادي من خطة السلام في ورشة عمل اقتصادية تعقد في البحرين قبل نهاية الشهر الجاري أعلن الفلسطينيون مقاطعتهم لها ودعوا الدول العربية والإسلامية إلى عدم المشاركة بها.

ورغم عدم الكشف بعد عن تفاصيل خطة السلام يرى الفلسطينيون وبعض المسؤولين العرب أنها منحازة بشدة لصالح إسرائيل وتحرم الفلسطينيين من إقامة دولة لهم.