 هزة أرضية خفيفة تضرب بغداد - بوابة الشروق
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هزة أرضية خفيفة تضرب بغداد

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 11:25 ص | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 11:25 ص

تعرضت العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية، صباح الأربعاء، لهزة أرضية خفيفة، مركزها الحدود العراقية الإيرانية.

وبلغت قوة الزلزال 4.9 على مقياس ريختر، وشعر به سكان عدد من الأحياء ببغداد، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

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