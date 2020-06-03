هزة أرضية خفيفة تضرب بغداد

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تعرضت العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية، صباح الأربعاء، لهزة أرضية خفيفة، مركزها الحدود العراقية الإيرانية.
وبلغت قوة الزلزال 4.9 على مقياس ريختر، وشعر به سكان عدد من الأحياء ببغداد، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء العراقية.