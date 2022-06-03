 الكويت تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية على خلفية نشر تغريدات تدعم المثلية - بوابة الشروق
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الكويت تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية على خلفية نشر تغريدات تدعم المثلية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 10:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 10:22 ص

استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة جيم هوليستايدر وذلك على خلفية نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان لها - أن مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين بالإنابة نواف عبد اللطيف الأحمد، سلم القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالكويت مذكرة تؤكد رفض دولة الكويت لما تم نشره وتشدد على ضرورة احترام السفارة للقوانين والنظم السارية في دولة الكويت والالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

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