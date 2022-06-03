 ضبط 12 عاطلا بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالقليوبية - بوابة الشروق
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ضبط 12 عاطلا بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالقليوبية

كتب – محمود عواد:
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 5:13 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 5:13 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 12 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 12 عاطلا بطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها، بحوزتهم 2 سلاح نارى وعدد من الطلقات من ذات العيار، و50 جراما من مخدر الهيروين، و20 جراما من مخدر البودر، و230 جراما من مخدر الحشيش، و105 جراما من مخدر الشادو، و150 جراما من مخدر الهيدرو، و30 جرام من مخدر البانجو.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

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