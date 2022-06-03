عمدة ماريوبول السابق يتهم روسيا باستخدام المواطنين كدروع بشرية

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اتهم فاديم بويتشينكو عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية الذي غادر المدينة بعد سقوطها في أيدي القوات الروسية، موسكو باحتجاز المواطنين المتبقين في المدينة كرهائن.

وقال بويتشينكو إنه لا يزال هناك نحو 100 ألف شخص في المدينة غير قادرين على الفرار إلى الأراضي الأوكرانية الآمنة، وأنه يعتقد أن روسيا تحتفظ بهم هناك لوضع العراقيل أمام شن أوكرانيا هجوم مضاد.

وأضاف بويتشينكو من العاصمة كييف "إن القوات الروسية تحتجزهم هناك وإنهم يستخدمونهم بشكل فعلي كدروع بشرية".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تنتظر استلام المزيد من الأسلحة من الغرب قبل محاولة تحرير المزيد من الأراضي.

وقال بويتشينكو أيضا إن أكثر من 20 ألف شخص لقوا حتفهم في القتال الدائر حول مدينة ماريوبول المدمرة إلى حد كبير.