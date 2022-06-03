محمود محيي الدين: العالم يتجه في ثقله الاقتصادي صوب دول الشرق

قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، إن الدول في سباق وتنافس مستمر، بهدف التحسن والتقدم وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف محيي الدين، في حواره لبرنامج "حديث العرب من مصر" مع الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين، على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الخميس، أن هناك مسار للعالم ناحية الاتجاه في ثقله الاقتصادي صوب دول الشرق، بسبب تمتعها بنمو اقتصادي أعلى.

وتابع: "مصر لو لم تأخذ في اعتبارها هذا التطور سيكون هناك مشكلات في المستقبل، بمعنى أن تكون على دراية كاملة بطبيعة الدول التي سيكون لها دور كبير في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية، وتحسين علاقتها بهذه الدول".

وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن في كتابه الذي يحمل عنوان "في التقدم مربكات ومسارات"، هناك بعض المربكات التي واجهت العالم وكانت دول العالم لم تضع أي حسبان لها من بينها أزمة جائحة كورونا والتي كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، وعانت منها دول متقدمة أخرى نامية، لافتا إلى أن من بين هذه المربكات أيضا ثورة التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي، وهي التي لم تضع بعض الدول استعدادا لها لمواكبة ما يجري في العالم من تطور وتقدم.