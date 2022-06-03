موسيماني يرد على انتقاده من أساطير الأهلي

رد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي على انتقاده من أساطير القلعة الحمراء، ومطالبة بعضهم بإقالته من تدريب الفريق، بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات لشبكة EWN Sports: "لا أعتقد أن أساطير النادي فقط هم من لديهم كلمتهم.. ولكن بالطبع لديهم الحق في التعبير عن دورهم".

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي: "أساطير النادي لهم الحق في إبداء آرائهم. لقد كانوا جزءًا من نجاح النادي".

وأكمل موسيماني: "بعض الأساطير الذين ينتقدونني لأنهم يريدونني أن أكون حيث أنا موجود الآن".

وأتم بيتسو موسيماني تصريحاته متحدثًا عن فوزه بالبطولات مع الأهلي: "لقد عملنا بشكل استثنائي، ويمكننا أن نفعل ما هو أفضل خلال الفترة المقبلة".

وكان عدد من أساطير الأهلي قد شنوا هجومًا قويًا على موسيماني في الفترة الماضية، وطالب طه إسماعيل، مدرب ولاعب الفريق الأسبق بإقالته من تدريب الفريق.

وكان الوداد المغربي فاز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بالدار البيضاء الإثنين الماضي لحساب نهائي دوري أبطال إفريقيا.