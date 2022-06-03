أسعار النفط تسجل تراجعا اليوم بعد قرار أوبك بلس زيادة إنتاجها

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد إعلان السعودية ودول أخرى في تجمع أوبك بلس موافقتها على زيادة إنتاجها من النفط لتعويض خسائر تراجع إنتاج النفط الروسي بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

ورغم ذلك، ظل الجانب السلبي محكوما بمؤشرات على قلة المعروض من النفط على مستوى العالم في ظل توقعات بزيادة الطلب مع تخفيف الصين للقيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 7ر0% إلى 75ر116 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 8ر0% إلى 92ر115 دولار.

وأعلن تجمع الدول المصدرة للبترول أنه سيزيد إنتاجه بمقدار 648 ألف برميل يوميا في شهري يوليو وأغسطس المقبلين بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن سقف الإنتاج بموجب اتفاق توريد مع منتجين آخرين ومن بينهم روسيا.