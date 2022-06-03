يلتقي مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، مع النيوزيلندي بول كول مساء اليوم، الجمعة، في المباراة النهائية من منافسات النسخة العاشرة لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2022 للرجال والسيدات، والتي تقام في الجونة خلال الفترة الحالية وحتى 3 من يونيو الجاري.

وتأهل عسل، المصنف الرابع عالميًا، للمباراة النهائية، بعد الفوز مساء أمس الخميس، على مواطنه علي فرج، المصنف الأول عالميًا، وبطل العالم في مباراة دور نصف النهائي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: «11-4، 11-6، 6-11 و11-6».

فيما تأهل بول كول، المصنف الثاني عالميًا، بعد الفوز على محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالميًا، في مباراة ماراثونية استمرت لمدة 108 دقيقة لحساب الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2 ، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: «9-11، 11-9، 9-11، 11-1 و11-6».

واحتسبت حكم المباراة 3 نقطتين ضد الشوربجي في نهاية الشوط الأخير بسبب اعتراضه المستمر على قرارها لصالح بول كول.

انطلقت النسخة العاشرة من البطولة في الـ27 من مايو الجاري بمشاركة 96 لاعبًا ولاعبة من 21 دولة، وبجائزة مالية قيمتها 360 ألف دولار، وتحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.