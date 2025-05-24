لقاء سويدان: حياة أحمد السقا ومها الصغير ملكهما وحدهما

علقت الفنانة لقاء سويدان على أزمة انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته مها الصغير في برنامج لقاء ع الهوا الذي تقدمه على قناة الشمس، قائلة: "أحمد السقا نجم كبير وممثل رائع وله شعبية كبيرة في مصر والوطن العربى، بالإضافة إلى أنه ابن بلد وجدع والكل عارف بذلك، وأيضا مها الصغير ابنة أشهر كوافير، الراحل محمد الصغير تتمتع بأخلاق جيدة، وعاشا مع بعض 26 سنة وأنجبا 3 أولاد ذو تربية عالية".

وأضافت: "لا أعلم الناس عايزة تعرف سبب انفصالهم عن بعض ليه، وناس يتكلموا عن لسان السقا، والسقا اللى يعرفه أنه لا يستطيع الحديث والتدخل فى خصوصية أى شخص يتعامل معه، والجمهور ليس له الحق في الدخول في حياته الشخصية ولكن يتدخل في أعماله فقط خصوصا أنه نجم كبير أكن له كل الاحترام والتقدير وكذلك مها الصغير".

وأكدت لقاء سويدان: "علاقتنا بالفنان أحمد السقا لابد أن تكون محددة وحياته الشخصية ملكه لوحده وليس ملك الجمهور، وأتمنى أن ربنا يعوضهما كل خير، وسواء هو على خطأ أو صواب لا يخصنا".

وقالت لقاء: "السقا ومها لديهما 3 شباب وبكتابة التعليقات السخيفة على منصات السوشيال ميديا تؤدى إلى أذيتهم، وحرام علينا نجرحهم".

وأشارت إلى أن الفنانين والرياضين والسياسيين تعتبر شخصيات عامة وليس من حقنا التدخل في خصوصياتهم، وليس له داعى أن الجمهور يكتب كلام مش لطيف، وأتمنى أن نضع الطاقة في تربية أولادنا والتركيز على أشياء أخرى تخصنا".