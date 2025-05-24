كيف تحمي نفسك من الموجات الحارة؟ نصائح مهمة للخروج الآمن

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تشهد مصر بداية من اليوم وحتى الثلاثاء 25 مايو موجة حارة شديدة الحرارة، إذ تسجل درجات الحرارة في محافظات الوجه القبلي أكثر من 40 درجة مئوية، وتقترب من 39 درجة في القاهرة وشمال البلاد، بحسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. ومع ارتفاع الحرارة، يواجه كثيرون، خاصة من يضطرون للخروج للعمل أو الدراسة أو أداء الامتحانات، مخاطر صحية متعددة قد تصل إلى الإجهاد الحراري وضربة الشمس.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز المخاطر التي يمكن أن تسببها هذه الموجة الحارة، ونقدم نصائح عملية تساعد على الوقاية من أضرار أشعة الشمس الحارقة، خاصة لمن يقضون وقتًا طويلاً خارج المنزل.

* ما هي أخطار الموجات الحارة؟

هناك 3 مخاطر أساسية للموجات الحارة، وفقًا لموقع "National Health Service" البريطاني، وهي:

1- الجفاف الناتج عن عدم شرب الماء بكميات كافية

2- ارتفاع درجات الحرارة، والذي يتسبب في مضاعفات صحية لمن يعانون من أمراض القلب ومشاكل في التنفس

3- الإجهاد الحراري وضربة الشمس



* من هي الفئات الأكثر تأثرًا بالموجات الحارة؟

وفقًا لموقع "National Health Service"، الفئات الأكثر عرضة لخطر الموجات الحارة هي:

- كبار السن ومن تزيد أعمارهم عن 75 عامًا

- أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، مثل مرضى القلب والرئة والسكري، وأمراض الكلى

- الأشخاص الذين لا يستطيعون الاحتفاظ ببرودة أجسامهم، مثل الرضع وكبار السن

- الأشخاص الذين تتطلب ظروف عملهم العمل الميداني أو البقاء في الخارج لساعات طويلة

- الأشخاص الذين يعيشون في الطوابق الأخيرة



* بعض النصائح للحماية من أشعة الشمس الضارة عند التواجد في الشارع

وفقًا لموقع "Indeed"، هناك بعض النصائح التي تحمي من يتواجدون في الشارع لفترات طويلة من خطر أشعة الشمس الضارة، وهي:

- ارتدِ ملابس فاتحة وخفيفة

ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة يعكس أشعة الشمس، مما يساعد الجسم على الشعور بالانتعاش لفترة أطول عند العمل في الأجواء الحارة، مثل الأبيض والرمادي أو الأخضر والأصفر والوردي والأورجواني، على العكس من الملابس الداكنة التي تمتص حرارة أكبر كالأسود والأزرق.

يمنح ارتداء الملابس الخفيفة، مثل القطن والكتان، راحة أكبر عند أداء العمل مقارنة بالملابس الثقيلة كالجينز وغيره.

- اشرب كمية كافية من الماء قبل العمل وأثناءه

الحرص على شرب كميات كافية من المياه قبل البدء بالعمل، لحصول الجسم على الترطيب الكافي، والذي يساعد بدوره على التأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة، وحماية الجسم من الجفاف.

يُفضل إحضار زجاجة مياه كبيرة من مادة عازلة للحرارة لموقع العمل، للاحتفاظ ببرودة الماء.

- تقصير أوقات العمل مع فترات راحة متكررة

تقصير أوقات العمل مع أخذ فترات راحة متكررة يحافظ على طاقة الجسم وترطيبه، ويسهم في بقاء الجسم باردًا قبل مواصلة العمل.

يمكن العمل لنصف ساعة، ثم أخذ فترة راحة من 10 إلى 15 دقيقة.

- استخدم واقي الشمس طوال اليوم

من المهم عند التعرض لأشعة الشمس وضع واقٍ من الشمس للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

يجب وضع واقي الشمس على الوجه والأذنين والرقبة والذراعين، وأي جزء من الجلد معرض للشمس، وتجديده كل ساعتين لضمان استمرار مفعوله.

- ارتدِ قبعة للوقاية من التعرض المباشر لأشعة الشمس

يجب ارتداء قبعة عند العمل في الشارع للحماية من التعرض المباشر للشمس، وبالتالي الحفاظ على برودة الجسم.

يُفضل استخدام قبعة واسعة الحواف وفضفاضة، بحيث تحمي جميع جوانب الوجه والرقبة.

- ابقَ في مناطق مظللة أو شبه مظللة قدر الإمكان

التقليل من مدة التواجد تحت أشعة الشمس، والجلوس في المناطق المظللة قدر الإمكان.

يمكن نصب خيام في موقع العمل، أو استخدام المظلات، أو الوقوف تحت ظل الأشجار والمباني خلال فترات الراحة.

- تجنب شرب السوائل غير الماء

الحرص على تناول المياه بكميات كبيرة، وتجنب الإكثار من المشروبات الغازية والقهوة، لأنها تسبب الجفاف.

وعند شرب سوائل أخرى غير الماء، يفضل تناول كميات مماثلة من الماء معها.

يساعد شرب الماء كذلك على إفراز العرق، مما يسهم في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

- تناول وجبات خفيفة أثناء العمل

عند العمل في الأجواء الحارة، يفضل تناول وجبات خفيفة بشكل متكرر للحفاظ على مستويات الطاقة في الجسم وسهولة الهضم.

من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والتي تحتوي على نسبة عالية من الماء.

- توقف عن العمل إذا شعرت بأعراض مرض الحر

يجب التوقف عن العمل عند الشعور بالغثيان أو الدوار أو التشنج أو الصداع والتعب، وأخذ استراحة فورية في أماكن مظللة أو مكيفة.