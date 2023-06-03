• المستثمرون فى انتظار بدء تنفيذ قرارات «الأعلى للاستثمار» ومطالب بدورات تدريبية للموظفين الصغار

• إعادة طرح أراضٍ جديدة للاستثمار السياحى أهم المطالب لتحقيق حلم الـ 30 مليون سائح

قال الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن موسم الصيف الحالى يشهد انتعاشة سياحية غير مسبوقة خاصة بمنتجعات البحر الأحمر التى تصل فيها نسبة الاشغالات الفندقية إلى 90% وهى معدلات لم نصل إليها منذ عدة أعوام يسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

أضاف حويدق أن كل المؤشرات تشير إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر ستشهد هذا العام تحسنا كبيرا وأن الأعداد والإيرادات ستتجاوز معدلات عام الذروة السياحية فى 2010.. مشيرا إلى أنه وفقا للمؤشرات الحالية ستتجاوز الحركة الوافدة لمصر بنهاية العام الحالى 15 مليون سائح.

وأشار إلى أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن الحركة السياحية الوافدة للبحر الأحمر وخاصة مدينة الغردقة خلال الموسم السياحى الصيفى الحالى ستكون أعلى بكثير من العام الماضى.. موضحا أن نسب الإشغال الفندقى خلال هذا الصيف ستكون الأعلى منذ عامى الذروة فى 2010 و2019.. لافتا إلى أن العديد من وكالات السياحة الأجنبية أبرمت تعاقدات مع فنادق البحر الأحمر لحجز غرف لسائحيها طوال فصل الصيف لعام 2023.

ولفت نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إلى إن فنادق الغردقة سجلت نسب إشغال خلال شهر مايو الماضى تجاوزت نحو 70% وسترتفع لتصل إلى 90 % خلال شهر يونيو الحالى..لافتا إلى أن تلك النسبة أعلى من نظيرتها العام الماضى بنحو 20%.. مشيرا إلى أن هناك زيادة مطردة فى التدفقات السياحية الوافدة إلى الغردقة منذ بداية الشهر الحالى.

وأضاف أن السياح الألمان هم الأكثر تواجدا بفنادق الغردقة خلال الفترة الحالية مع تواجد أعداد جيدة من السوق الإنجليزية وسياح دول أوربا الشرقية ولاسيما بولندا والتشيك والمجر ودول المغرب العربى.. لافتا إلى أن أعداد السائحين الروس الوافدين للمدينة حاليا لازال متوسطا. مؤكدا على اهتمام مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر بتنوع الجنسيات الوافدة وهو تنوع يفيد السياحة المصرية.

وأكد نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن مصر لديها مقومات سياحية كبيرة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل وتستطيع أن تنافس أهم المقاصد السياحية العالمية إلا أن الطاقة الفندقية الموجودة حاليا لا تستوعب أكثر من 15 مليون سائح لذا يجب تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وتذليل العقبات أمامهم لإنشاء فنادق جديدة واستكمال المشروعات الحالية حتى نستطيع تحقيق مستهدف الدولة بتحقيق 30 مليون سائح وايرادات تتجاوز 30 مليار دولار سنويا.

قال إن عدد الغرف الفندقية التى تمتلكها مصر حاليا تبلغ نحو 213 ألف غرفة فندقية. لافتا إلى أنه لتحقيق استراتيجية الدولة فى جذب 30 مليون سائح خلال السنوات الخمس القادمة فإنه يجب إضافة نحو 400 ألف غرفة على الأقل خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وأضاف أن القطاع السياحى المصرى قادر على تحقيق إيراد 30 مليار دولار بحلول عام 2028، خاصة مع زيادة الطلب على زيارة مصر من مختلف دول العالم، موضحا أن زيادة الطلب على زيارة مصر رفع من سعر الغرف الفندقية حاليا ما أدى إلى زيادة الإيرادات المحققة..

وطالب حويدق بسرعة تفعيل توصيات وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار لدفع عجلة الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى. مشددا على أهمية زيادة فرص الاستثمار الفندقى من خلال تذليل جميع العقبات التى تحول دون زيادة أعداد الغرف الفندقية بما يتناسب مع استراتيجية الدولة فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.. مشيرا إلى أن إعادة طرح أراضى جديدة للاستثمار السياحى تعد أهم المطالب لتحقيق حلم الـ 30 مليون سائح بالاضافة إلى تطوير وتدريب العنصر البشرى والبدء بالموظفين الصغار وذلك للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار وإنهاء الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين فى أسرع وقت ممكن.

كما طالب الخبير السياحى سامح حويدق الجهات الحكومية المعنية بتذليل العقبات أمام زيادة الاستثمارات السياحية الجديدة واستكمال القائمة منها.. مشييرا إلى أن الإجراءات الروتينية التى تتبعها بعض الجهات الحكومية تعرقل نمو هذه الاستثمارات بدليل عدم افتتاح مشروعات سياحية جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية سوى عدد محدود لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.