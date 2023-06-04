أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، حكومته الجديدة، وتشميل تعيينات جديدة في حقائب وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.



وقال أردوغان - في مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بأنقرة - إن التشكيل الجديد يشكمل تعيين: جودت يلماز نائبا لرئيس الجمهورية ويلماز تونج وزيرا للعدل، وماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، ووداد أشيق هان وزيرا للعمل والخدمات الاجتماعية، وفقا لوكالة الأناضول، عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر).



وجرى كذلك تعيين والي إسطنبول علي يرلي قايا وزيرا للداخلية في حكومة أردوغان الجديدة، ومحمد أوز حسكي وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، وهاكان فيدان وزيرا للخارجية، وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية، ويشار غولر وزيرا للدفاع.



كما حافظ كل من وزير الصحة فخر الدين قوجة، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي على منصبيهما في التشكيلة الجديدة لحكومة أردوغان.



كما تم تعيين عثمان أشقين باك وزيرا للشباب والرياضة، وعمر بولات وزيرا للتجارة، وعبد القادر أورلا أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية، ومحمد فاتح قجر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا، وإبراهيم يومقلي وزيرا للزراعة والغابات، ويوسف تكين وزيرا للتربية الوطنية، والنائب السابق لرئيس محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية.