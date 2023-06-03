تنطلق عروض مسرحية "يا ليل يا عين"، مساء الاثنين المقبل، على مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا، وتستمر لمدة 9 ليال متواصلة، تحت إشراف الإدارة العامة لثقافة الغربية، وذلك ضمن عروض الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.



وتدور أحداث العرض المسرحي، الذي يقوم ببطولته مجموعة من فناني فرقة قومية الغربية المسرحية، في إطار من الدراما والاستعراضات، حول أزمة عاطفية تواجهها إحدى فتيات القرية، حين يقرر أهلها أن تتزوج من ابن عمها الذي لا تحبه، ويحاولون جاهدين فرض هذا الأمر عليها، لكنها ترفض الانصياع لهم، ولا سيما أن قلبها معلق بحب شاب آخر، فيما تتصاعد الأحداث عندما تقف التقاليد والفوارق الاجتماعية الطبقية حاجزا أمام هذا الحب.



يقوم بأداء الأدوار، محمد السايس، محمد جمعة، ناهد محمد، منار السيد، محمد علاء، نعمات نعيم، محمد صبري، علي علاء، فؤاد الشهاوي، نورين إبراهيم، أحمد راضي، تامر يوسف، خالد الخرسيتي، من تأليف بكري عبدالحميد، أشعار حمدي شومان، استعراضات رامي جوهر، ألحان عبدالله رجال، تصميم الديكور سمير زيدان، ومن إخراج محمد صابر.



مسرحية يا ليل يا عين، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.