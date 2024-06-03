تقرير: مكتب نتنياهو قال إن مسودة مقترح صفقة الأسرى لا تتضمن بندا لوقف الحرب

نقلت قناة "الشرق" السعودية في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، عن هيئة البث الإسرائيلية قولها إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن مسودة اقتراح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس لا تحتوي على أي بند لوقف الحرب.

كان بايدن قد أعلن، مساء الجامعة، عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة مدتها 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل والإفراج عن المحتجزين ورفات المتوفين منهم.

وأشار بايدن إلى أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية المحتجزين بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي الوزير بيني جانتس، الذي انضم إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ائتلاف طوارئ، لمناقشة وقف إطلاق النار المقترح في غزة.

وقالت الوزارة إن بلينكن أشاد خلال اتصاله مع جالانت، باستعداد إسرائيل التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن مسئولية قبول المقترح تقع الآن على عاتق حركة "حماس".

كما شدد على ضرورة أن تقبل الحركة الصفقة دون تأخير، مشيرا أن مقترح وقف إطلاق النار سيعزز مصالح إسرائيل الأمنية على الأمد الطويل.