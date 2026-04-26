محمود وفا حكما لمباراة المصري وسموحة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة سموحة والمصري، المقررة غدًا الإثنين على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

وأسندت اللجنة إدارة اللقاء للحكم محمود وفا، ويعاونه كل من شريف عبد الله وخالد حسين، فيما يتولى أحمد ماجد مهام الحكم الرابع.

كما تم تعيين علاء صبري حكمًا لتقنية الفيديو «VAR»، ويعاونه محمد عزازي.

ويدخل المصري المباراة محتلاً المركز السادس برصيد 34 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحسين موقعيهما في جدول الترتيب.