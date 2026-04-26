مسئول أمريكي: السلطات تعتقد أن المشتبه به ربما استهدف مسئولي الإدارة في حفل عشاء المراسلين بواشنطن

قال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود بلانش اليوم الأحد إن المسلح، الذي حاول اقتحام قاعة الرقص في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، يعتقد أنه كان يستهدف أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف بلانش أن المسؤولين يعتقدون أن المشتبه به سافر عبر القطار من كاليفورنيا إلى شيكاغو ثم إلى واشنطن، حيث سجل دخوله كنزيل في الفندق، الذي أقيم فيه أحد أكثر الأحداث المهمة في واشنطن الليلة الماضية.

وتم إخراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عجل من المنصة، لدى سماع دوي إطلاق النار. والمشتبه به/31 عاما/ رهن الاحتجاز ويواجه اتهامات.

وأدلى بلانش بتلك التصريحات في مقابلة في برنامج "ميت ذا برس" على قناة إن.بي.سي.

وأضاف بلانش أن المشتبه به يعتقد أنه اشترى الأسلحة النارية التي كان يحملها خلال العامين الماضيين. وهو غير متعاون مع الشرطة ومن المتوقع أن يواجه العديد من الاتهامات غدا الاثنين.

وقال بلانش في البرنامج "يبدو أنه بدأ بالفعل في استهداف الأشخاص الذين يعملون في الإدارة، ومن المحتمل أن ذلك كان يشمل الرئيس"

وأظهر مقطع فيديو نشره ترامب المشتبه به وهو يركض متجاوزا الحواجز الأمنية، بينما كان عناصر الخدمة السرية يندفعون نحوه. وأفاد مسؤولون بأن أحد الضباط أُصيب برصاصة في سترة واقية من الرصاص، لكنه يتعافى. وأضافت الشرطة أنه تم إلقاء القبض علي المهاجم دون أن يصاب بأذى، لكنه يخضع للتقييم في أحد المستشفيات.

وقال بلانش لشبكة "سي بي إس" في برنامج "فيس ذا نيشن": "لقد فشل. أجهزة إنفاذ القانون قامت بعملها".

وتشير منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يُعتقد أنها تعود للمشتبه به، إلى أنه مدرس خصوصي عالي التعليم ومطور هاوٍ لألعاب الفيديو.