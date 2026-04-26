ماجيار يبحث مع فون دير لاين استعادة أموال الاتحاد الأوروبي للمجر الأربعاء المقبل

أعلن رئيس الوزراء المجري المنتخب، بيتر ماجيار، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيتوجه إلى بروكسل الأربعاء المقبل لإجراء محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن استئناف تدفق التمويل الأوروبي للمجر.

ومنذ فوزه الساحق على فيكتور أوربان في 12 أبريل الجاري، ركز ماجيار، جزءا كبيرا من برنامجه الاقتصادي على استعادة مليارات الدولارات من أموال الاتحاد الأوروبي التي تم تجميدها بسبب مخاوف تتعلق بانتهاك المجر لمعايير سيادة القانون خلال فترة سلفه، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وعقدت فرق من حزب "تيسا"، بالفعل محادثات مع المفوضية في بروكسل وبودابست خلال الأسبوع الماضي.

وقال ماجيار، على صفحته على فيسبوك: "سأتوجه إلى بروكسل لإجراء محادثات غير رسمية مع رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن استعادة أموال الاتحاد الأوروبي.. لا مجال لإضاعة الوقت".

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية بعض هذه الأموال في أغسطس المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن استخدامها.