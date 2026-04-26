النمسا تعلن السيطرة إلى حد كبير على حريق غابات هائل في جنوب البلاد

قال رجال الإطفاء، اليوم الأحد، إنه قد تمت السيطرة إلى حد كبير على حريق غابات هائل اندلع في جنوب النمسا، وامتد لمساحة تعادل نحو 150 ملعب كرة قدم.

واندلع الحريق بالقرب من قرية ماريا لوجاو، بالقرب من الحدود الإيطالية، مساء الخميس الماضي، وسرعان ما أتى على نحو 110 هكتارات من الأراضي الزراعية والغابات في منطقة وعرة، في الوقت الذي ساعدت فيه الرياح والجفاف في تأجيج النيران.

ورغم صعوبة جهود مكافحة النيران، أشارت فرق الإطفاء المحلية، اليوم الأحد، إلى بعض التحسن، حيث أكدت أن النيران توقفت عن الانتشار.

وأضافت أنه لا يوجد أي خطر على السكان أو المستوطنات في الوقت الحالي، بينما تتواصل الجهود لمكافحة النيران جوا باستخدام المروحيات.

وبحسب فرق الإطفاء، فقد جرى نشر نحو 360 رجل إطفاء في موقع الحريق.

ولا يزال سبب الحريق غير واضح، وقد تم إغلاق طريق رئيسي قريب من المكان أمام السيارات، كإجراء احترازي.