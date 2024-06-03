إلقاء قنبلة حارقة على السفارة الإسرائيلية في رومانيا

اعتقلت السلطات الرومانية، اليوم الاثنين، مواطنًا أجنبيًا ألقى قنبلة حارقة على السفارة الإسرائيلية بالعاصمة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق صغير.

ونقلت وكالة «أسوشيتيد برس»، عن وسائل إعلامية محلية والشرطة، قولها إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقالت الشرطة في بوخارست، إن ضباط مكافحة الإرهاب التابعين لجهاز المخابرات الروماني اعتقلوا رجلًا يبلغ من العمر 34 عامًا، حاول إشعال النار في نفسه بعد إلقاء الزجاجة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به سوري الجنسية. وقال متحدث باسم الشرطة لقناة Digi24 الإخبارية المحلية إن الدافع وراء الحادث غير مرتبط بالحرب الإسرائيلية على غزة.

من جانبها، نفت الخارجية الإسرائيلية وقوع أضرار أو إصابات في الهجوم على سفارتها برومانيا، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.