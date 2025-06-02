مشروع صيني لإنشاء مصنع للحديد والصلب في الجزائر

حصلت الشركة الصينية "جينقدونج ستيل" اليوم الاثنين، على عقد امتياز يمكنها من الحصول على عقار اقتصادي لإقامة مصنع لإنتاج الحديد والصلب بولاية المسيلة شرقي الجزائر، بقيمة تقدر بـ500 مليون دولار.

وذكرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بيان لها، أن الشركة الصينية ستجسد هذا المشروع المهيكل بالمنطقة الصناعية "ذراع الحاجة" على مساحة 36 هكتارا، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 500 ألف طن سنويا من الصفائح الفولاذية والأنابيب الفولاذية بمختلف أنواعها.

كما أوضحت أن المشروع سينفذ على مرحلتين: تشمل الأولى إنشاء خط لإنتاج الصفائح الفولاذية بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويا، فيما تتضمن المرحلة الثانية تطوير وحدة لتصنيع الأنابيب الفولاذية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنويا.

وأبرزت ان هذا المشروع، الذي "سيشكل قاعدة صناعية محورية لإنتاج الصلب والأنابيب المستخدمة في مجال البناء بشمال أفريقيا"، سيساهم في توفير 1114 منصب شغل مباشر، و2000 منصب شغل غير مباشر، مع ضمان نقل التكنولوجيا والخبرات من خلال إنشاء مركز للتدريب في المهن المرتبطة بصناعة الحديد والصلب.

ويعتمد إنتاج المشروع، بنسبة 80 بالمئة على المواد الخام المنتَجة محليًا، حيث سيوجه نصف إنتاج المصنع للسوق المحلية، بينما سيخصص النصف الآخر للتصدير.