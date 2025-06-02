حقق الكازاخي ألكسندر بوبليك إنجازا تاريخيا بتأهله لدور الثمانية للمرة الأولى في مشاركاته في بطولات الجراند سلام، وذلك إثر فوزه اليوم الاثنين على البريطاني جاك درابر في الدور الرابع ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ثاني البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، بثلاث مجموعات لواحدة.

احتاج المصنف الـ62 عالميا لساعتين و34 دقيقة من أجل قلب خسارته للمجموعة الأولى بنتيجة 5-7، إلى انتصار في المجموعات الثلاث التالية 6-3 و6-2 و6-4 على الترتيب.

ونجح اللاعب الكازاخي بهذه النتيجة في معادلة الكفة أمام منافسه البريطاني، بانتصارين لكل لاعب، بينما كانت التفوق لدرابر في المواجهتين الأخيرتين في ثمن نهائي بطولة لندن في 2021، ثم في نصف نهائي بطولة أديلايد الأسترالية العام الماضي.

ومن أجل مقعد في المربع الذهبي، سينتظر صاحب الـ27 عاما المتأهل من آخر مواجهات ثمن النهائي بين الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، والروسي أندريه روبليف، المصنف الـ15.