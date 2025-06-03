البحرية الألمانية: مناورات بالتوبس في البلطيق جزء محوري من الدفاع

أعلن سلاح البحرية الألمانية، أنه يعتبر أن المناورات العسكرية الكبرى التي ينظمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) تحت اسم "بالتوبس" في بحر البلطيق والتي تنطلق من مدينة روستوك الألمانية بعد غد الخميس، جزءًا محوريًا من الدفاع عن الوطن والدفاع المشترك ضمن الحلف الأطلسي.

وصرح رئيس أركان قيادة البحرية الألمانية، فيلهلم توبياس أبري، في قاعدة البحرية في فارنيمينده – حيث ترسو حاليًا أكثر من 30 سفينة تابعة للدول المشاركة – بأن هذه المناورات تخدم أيضًا هدفًا استراتيجيًا يتمثل في إظهار قدرة الردع والدفاع في منطقة بحر البلطيق.

ومن جانبه، شدّد نائب الأدميرال في البحرية الأمريكية جيفري تي. أندرسون قائد الأسطول السادس الأمريكي، على أن مناورات "بالتوبس" تمثل منذ نصف قرن التزامًا راسخًا من قبل حلفاء وشركاء الناتو بأمن الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن هذه المناورات كانت تتكيف باستمرار مع المتطلبات الأمنية الراهنة والمتوقعة في منطقة البلطيق.

وتُقام هذه المناورات السنوية هذا الأسبوع للمرة الرابعة والخمسين، وتستمر من 5 إلى 20 يونيو الجاري.

وتشارك في التمرين الذي تقوده الولايات المتحدة نحو 50 سفينة وزورقًا، وأكثر من 25 طائرة، وحوالي 9000 جندي وجندية من 17 دولة.

ويُعتبر بحر البلطيق بحرًا ذا أهمية استراتيجية خاصة في ظل استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا، علمًا بأن روسيا هي الدولة الوحيدة من بين الدول التسع المطلة على بحر البلطيق التي ليست عضوًا في حلف الناتو.

وللمرة الأولى، تنطلق المناورات هذا العام من مدينة روستوك التي يقع بها مقر قيادة البحرية الألمانية ومفتش (رئيس أركان) سلاح البحرية.

وأكدت البحرية الألمانية، أن "بالتوبس" تتيح فرصة فريدة لتعزيز التعاون داخل الحلف، وفي الوقت نفسه إظهار قدرة ردع قوية.

ورست بالفعل في ميناء روستوك المدمرتان الأمريكيتان "يو إس إس ماونت ويتني" و"يو إس إس بول إجناتيوس".

ومن جانب البحرية الألمانية، تشارك الطرادتان "براونشفايج" و"ماجدبورج"، والفرقاطة "بايرن"، وسفينة الإمداد "فرانكفورت آم ماين"، وزورق كاسح الألغام "داتلن"، وسفينة الدعم "موزيل"، وسفينة الأبحاث "شتولرجروند"، وطائرة الاستطلاع البحري بعيدة المدى من طراز بي - 3 سي "أوريون".