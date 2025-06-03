محافظ دمياط: تجهيز ساحات صلاة العيد وتكثيف الرقابة على الأسواق واللحوم

ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذي التي عقدت اليوم، بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستهل المحافظ الجلسة بتقديم التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

وأعلن الشهابي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، موجهًا تعليماته إلى مديريات التموين والطب البيطري والصحة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة، للتأكد من صلاحية وسلامة اللحوم، وتشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية. كما وجه بتعزيز مراكز بيع السلع والجمعيات التعاونية بالسلع الأساسية والتأكد من توافرها، بالإضافة إلى متابعة انتظام عمل المخابز وزيادة حصة أسطوانات الغاز ومراقبة صرف السلع التموينية.

استعدادات القطاع الصحي وتأمين المستشفيات

فيما يخص القطاع الصحي، شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للنوبتجيات بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، وضمان توافر الأطباء والأدوية، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف وبنك الدم للتعامل مع الحالات الطارئة.

تأمين ساحات الصلاة والتنزهات وخطة مرورية لعيد الأضحى

وأكد المحافظ أهمية التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين ساحات صلاة العيد وأماكن التنزه والتجمعات، ورفع الإشغالات، مشددًا على إدارة المرور بضرورة إعداد خطة مرورية مُحكمة وتكثيف التواجد المروري في المناطق الحيوية ومدينة رأس البر لتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد لدى إدارة الحماية المدنية.

كما اطلع على خطة مديرية الأوقاف لتجهيز ساحات صلاة العيد وفقًا لضوابط وزارة الأوقاف، مشددًا على عدم السماح لغير الأئمة المعتمدين باعتلاء المنابر.

أنشطة ثقافية ورياضية وخطط استجابة سريعة

وتابع الشهابي خطط مديريات الثقافة والشباب والرياضة لتنظيم فعاليات ثقافية ورياضية خلال إجازة العيد، ووجّه بتكثيف تمركز سيارات الإسعاف في أماكن الكثافة السكانية والشواطئ، ورفع درجة الجاهزية للاستجابة السريعة للحالات الحرجة.

كما كلّف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات، ومراجعة أعمدة الإنارة، وضمان توافر وسائل النقل خلال فترة العيد، مؤكدًا على التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع مصادرة المعدات المستخدمة في المخالفات، وتشديد الرقابة على تأمين المراكب والمعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

متابعة ميدانية للقطاعات الحيوية

كما أكد المحافظ على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة خلال فترة العيد، لمتابعة الموقف التنفيذي والاستجابة الفورية لأي طارئ، مشددًا على الالتزام بضوابط تنظيم منظومة الإعلانات، ومنع أي مخالفات، ومتابعة إجراءات التراخيص وإدراج مواقع جديدة ضمن خطة الإعلانات.

وتابع المحافظ أيضًا عددًا من الملفات الحيوية، منها:

الأعمال النهائية بمقر المجلس القومي للمرأة.

إحلال وتجديد مستشفى فارسكور المركزي.

الموقف التنفيذي لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى الزرقا المركزي.

استعدادات مديرية التربية والتعليم لإعلان نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية غدًا، والثانوية الأربعاء المقبل.

كما تابع المحافظ إجراءات صرف التعويضات للأسر المتضررة من تراكم مياه الأمطار بقرية الوسطاني، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، إلى جانب جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية عبر الإدارات الاجتماعية.

استعراض ملفات التصالح والمرافق والخدمات

وشهدت الجلسة استعراض الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والموافقة على عدد من المذكرات، من أبرزها تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية شط جريبة، لاستكمال مشروع الصرف الصحي بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثل المجلس القومي للمرأة بدمياط.