افتتح اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، سوق اليوم الواحد بمنطقة الخلوة بمدينة أخميم، لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، في إطار جهود الدولة للتخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى.

جاء الافتتاح بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم النائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب، والنائب شعبان لطفي، والنائب مصطفى الشريف، إلى جانب الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، والمهندس علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.

وأكد المحافظ أن إقامة السوق يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء معارض وأسواق السلع الغذائية، لمواجهة غلاء الأسعار وتقديم الدعم لمحدودي الدخل، لافتًا إلى أن أسعار السلع بالسوق أقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التجارية.

وشهد السوق إقبالًا كثيفًا من المواطنين، نظرًا لتنوع المعروضات التي شملت الخضروات، الفاكهة، اللحوم، الأسماك، السلع التموينية، والمواد الأساسية، على أن تستمر فعاليات السوق حتى يوم الجمعة المقبل.

وخلال جولته بالسوق، وجه المحافظ بضرورة توحيد الأسعار وتخفيض بعضها، مطالبًا بخفض سعر كيلو اللحوم إلى 310 جنيهات بدلًا من 330، وسعر كيلو السكر إلى 28 جنيهًا بدلًا من 31، مشددًا على أهمية تشديد الرقابة على الأسعار وجودة السلع، ومكلفًا وكيل وزارة التموين بمتابعة السوق يوميًا لضمان الالتزام بالضوابط.

ويأتي السوق ضمن خطة محافظة سوهاج لدعم المواطنين وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات الاجتماعية.