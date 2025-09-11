الإمارات تمنع إسرائيل من المشاركة في مؤتمر أمني بدبي

ذكرت قناة "i24 News" في نسختها العبرية، يوم الأربعاء، أن الإمارات منعت إسرائيل من المشاركة في مؤتمر أمني في دبي.



وأفادت القناة بأن الإمارات أبلغت وزارة الأمن الإسرائيلية أن الصناعات الأمنية الإسرائيلية لن يسمح لها بالمشاركة في مؤتمر أمني من المخطط عقده في دبي.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الإعلان رسميا صباح الأربعاء لكل من وزارة الأمن الإسرائيلية ومديري الشركات.

ووفق المصدر ذاته، أوضحوا في دبي أن القرار جاء لدواع أمنية لكن مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل ترى أن الخطوة هي رد مباشر على الهجوم على قطر الذي استهدف كبار قادة حركة حماس في الدوحة.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن سلاح الجو هاجم لأول مرة في أراضي قطر كبار القيادة السياسية لحماس في عملية أطلق عليها اسم "قمة النار" أو "يوم الحساب".

وفقا لتقارير مختلفة، حضر الاجتماع المستهدف كبار مسؤولي حماس خليل الحية، خالد مشعل، ومحمد إسماعيل درويش، وغازي حمد، وعزت الرشق.

وكان القادة حينها في يجرون مفاوضات حول مقترح الرئيس الأمريكي حول صفقة تبادل ووقف إطلاق نار في غزة.

وبينما في إسرائيل ألمحوا إلى نجاح العملية، نفت حماس أن كبار القادة قد تم اغتيالهم.