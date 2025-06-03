فصيل يسمي نفسه كتائب الشهيد محمد الضيف يتبنى هجوما صاروخيا على إسرائيل من سوريا

تبنى فصيل يطلق على نفسه كتائب الشهيد محمد الضيف، الهجوم الصاروخي على قوات الاحتلال في الجولان السوري المحتل.

وقالت الكتائب إنها قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجولان المحتل بصاروخي جراد، بحسب قناة الجزيرة.

وهذه أول مرة يتم الكشف فيها عن عملية ينفذها فصيل بهذا الاسم، علمًا بأن اسمها يأتي تيمنًا بالشهيد محمد الضيف قائد هيئة أركان كتائب القسام.

يُشار إلى أنه في 30 يناير الماضي، نعى أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الشهيد محمد الضيف.

وفي ذلك الوقت، أعلن أبو عبيدة استشهاد عدد من قادة المقاومة من أعضاء المجلس العسكري للقسام، وهم قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف، وعدد من القادة أبرزهم مروان عيسى نائب قائد أركان القسام، وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية غازي أبو طماعة، وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة.