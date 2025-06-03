أسطورة ميلان: صلاح خارق وبطل هذا العام

أشاد دونادوني، أسطورة نادي ميلان ومنتخب إيطاليا، بالنجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بعد المستوى الاستثنائي الذي قدمه خلال الموسم المنقضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوَّج صلاح بلقب البريميرليج مع ليفربول تحت قيادة المدير الفني الهولندي آرني سلوت، بعد موسم صعب نجح خلاله "الريدز" في استعادة اللقب.

وقال دونادوني في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»:" هذا العام، قدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا بلا شك، أصبح لاعبًا قويًا للغاية، وتطور كثيرًا من مستوى جيد إلى مستوى أعلى بكثير".

وأضاف: "صلاح تطور بشكل ملحوظ على المستوى البدني، وأصبح أكثر قوة، كما شهد مستواه الفني تطورًا كبيرًا. نعم، يمكن القول إن محمد صلاح هو بطل هذا العام".

واختتم قائلاً: "من الصعب الوصول إلى هذا المستوى في بطولة قوية مثل الدوري الإنجليزي، لكن ما فعله صلاح يثبت أنه لاعب خارق ويستحق كل الإشادة".