ضبط 4 متهمين باقتحام أسوار مدرسة إعدادية بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 شباب، لاتهامهم بمحاولة اقتحام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة أمير الشعراء، وذلك بعد أن قفزوا من أعلى الأسوار للتشاجر مع طالب يؤدي الامتحانات.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأمن إدارة العجمي التعليمية، يفيد السيطرة على 4 شباب اقتحموا لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة أمير الشعراء، بعد أن قفزوا من أعلى الأسوار للتشاجر مع طالب يؤدي الامتحانات.

وجاء بمحضر الشرطة أن أمن إدارة العجمي التعليمية سلم الشبان الـ4 مقتحمي مدرسة أمير الشعراء إلى شرطة النجدة المكلفة بتأمين اللجان، وقوة قسم شرطة الدخيلة والتي حضرت على الفور إلى المدرسة وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة.

وبحسب أولياء الأمور للشرطة فإنهم فوجئوا بـ4 شباب لا تتجاوز أعمارهم 16 عام يحملون أسلحة بيضاء ويهرولون نحو المدرسة، وقفزوا من أعلى الأسوار، رغم أنها مرتفعة إلى داخل المدرسة، لتحدث حالة من الهرج قبل أن يتمكن أمن إدارة العجمي والمدرسة من السيطرة عليهم وتسلميهم للأجهزة الأمنية.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيقات.