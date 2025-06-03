اليابان قد تواجه انتخابات مبكرة إذا طرحت المعارضة اقتراحا بحجب الثقة

قال مصدر مقرب من قيادة الحكومة اليابانية، يوم الإثنين، إن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا قد يُقدم على حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة إذا قدم حزب المعارضة الرئيسي اقتراحا بحجب الثقة.

وأضاف المصدر أن إيشيبا، الذي يترأس ائتلافا لا يملك الأغلبية في المجلس الأدنى، قد يُقدم على هذه الخطوة قبل طرح اقتراح حجب الثقة للتصويت في المجلس، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وإذا تم تقديم الاقتراح وتمت الموافقة عليه، يجب على رئيس الوزراء حل المجلس الأدنى أو أن تستقيل الحكومة بالكامل في غضون عشرة أيام.

وأشار المصدر إلى أن إيشيبا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، أبلغ مساعديه أن "حل مجلس النواب سيكون مطروحا إذا تم تقديم اقتراح بحجب الثقة من الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني".





