ترامب يقوض عرضا أمريكيا لإيران ويُعلن: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم

بدا أن الرئيس دونالد ترامب قوض، يوم الاثنين، اقتراحا قدمه مبعوثه الخاص إلى إيران، معلنا أنه سيصر على أن تقوم طهران بتفكيك برنامجها لتخصيب اليورانيوم بالكامل في إطار أي اتفاق لتخفيف العقوبات القاسية المفروضة عليها.

وقدم ترامب وستيف ويتكوف، الذي يقود المفاوضات نيابة عن الولايات المتحدة، في مناسبات متكررة رسائل متضاربة علنا بشأن ما إذا كان سيسمح لإيران بالاحتفاظ بإمكانية تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة لأغراض مدنية. وتؤكد إدارة ترامب أنها لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي.

وصوّر ترامب المفاوضات على أنها أفضل فرصة لكلا البلدين لتجنب صراع عسكري مباشر بشأن برنامج إيران النووي. وتصر طهران، التي تنفي سعيها لامتلاك سلاح نووي، على أنها لن توافق على أي اتفاق يلزمها بإلغاء كامل لبرنامج التخصيب.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "في إطار اتفاقنا المحتمل – لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم".

وتأتي تصريحات ترامب بعد تقارير إعلامية أفادت بأن أحدث اقتراح قدمه ويتكوف لطهران سيسمح لها بالاحتفاظ بتخصيب منخفض المستوى لأغراض مدنية مثل الطب النووي وتوليد الكهرباء، إذا وافقت على إغلاق مواقعها المحصنة تحت الأرض لفترة من الزمن.

وقد أجرت الولايات المتحدة وإيران عدة جولات من المحادثات النووية المباشرة، هي الأولى من نوعها منذ سنوات.