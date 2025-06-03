تحدث الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل البرنامج الجديد لدعم الصادرات للعام المالي 2025-2026، والذي سيجري الإعلان عنه الثلاثاء.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON E» إن البرنامج سيكون ممولا بالكامل مع تحديد مخصصاته في الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الإعلان المبكر يمثل عودة للأمور الطبيعية والتخطيط المسبق ويضمن عدم حدوث تأخير أو عدم قدرة على السداد؛ نتيجة عدم معرفة قيمة الحصيلة.

ونوه إلى الأهمية البالغة لإعلان البرنامج بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدا أنها تعكس العمل كفريق واحد وشراكة حقيقية تم خلالها إشراك كافة المجالس التصديرية.

وكشف عن زيادة كبيرة في دعم الصادرات بنسبة 93%، من خلال تخصيص 45 مليار جنيه في الموازنة القادمة لدعم المصدرين، بما يمثل «شبه مضاعفة» للمخصصات السابقة.

وأوضح أن مدة البرنامج ستمتد لثلاث سنوات قابلة للمراجعة، لافتا إلى الإعلان عن القطاعات التي ستحظى بالأولوية، الثلاثاء.

ووجه الشكر لوزير الاستثمار حسن الخطيب على جهوده الكبيرة، لا سيما بعد الالتزام بما هو مخصص في الموازنة وتعديل البرنامج وتعويضه الآن بالزيادة الكبيرة في المخصصات.

وشدد أن الحكومة تنحاز بشكل كامل للتصدير والمصدرين، الذين سيكونون أكبر المستفيدين من البرنامج الجديد بقيمة أكبر مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن البرنامج سيكون مرتبطا بمؤشرات أداء جيدة جدًا سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء المقبل.