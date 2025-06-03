تابع اللواء محمد أنيس السكرتير العام للإسماعيلية، منظومة النظافة العامة بمدينتي القنطرة غرب والقنطرة شرق واستعداد المركزين لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وتابع السكرتير العام أعمال رفع كفاءة الإنارة والنظافة العامة بالقنطرة غرب حفاظًا على المظهر الحضاري وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين خلال أيام العيد، وتفقد الشوادر المجهزة لبيع الأضاحي ومنافذ بيع اللحوم وجودتها والتزامها بالأسعار المقررة، بجانب متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة في المدخل الجنوبي بالقنطرة غرب والميدان وشارع التحرير.

وفي مدينة القنطرة شرق تابع السكرتير العام رفع العوائق وفتح شارع البحر، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة ورصف الطرق، ومتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ونسب التنفيذ في ملفات التقنين والتصالح، والمرور على مستشفى القنطرة شرق للتأكد من استعداد المستشفى ورفع درجة استعدادها في إجازة العيد، وغرفة إدارة الأزمات بالوحدة المحلية بالقنطرة شرق.

وأكد أنيس ضرورة تكثيف الأعمال خلال الأيام المقبلة، لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات، موجّهًا رؤساء مركزي القنطرة غرب وشرق برفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية ومتابعة نقاط الذبح، مع المتابعة الميدانية المستمرة لحالة النظافة وتواجد فرق العمل في مواقعها، تنفيذًا لتكليفات اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة استعداد مراكز المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والاهتمام برفع مستوى النظافة والإنارة العامة وكافة الخدمات اللازمة للمواطنين.