تبحث الشرطة الكولومبية، الثلاثاء، عن جيسوس سانتريش، القائد السابق بحركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذي اختفى قبل أسبوع من موعد مثوله أمام المحكمة العليا بتهمة محاولة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.



واختفى سانتريش- واسمه الحقيقي سيوكسيز هيرنانديز- في نهاية الأسبوع من معسكر كان يؤوي عناصر الميليشيات السابقين في شمال البلاد، وفقا لشبكتي "كاراكول" و"ار سي ان" الإخباريتين.



وكان من المفترض أن يحضر اجتماعا سياسيا في مدينة بارانكويلا، لكنه لم يذهب، وتردد أن السبب يكمن فى أنه كان يخشى تعرضه لهجوم هناك، وفقا لشبكة "ار سي ان".



وقالت شبكة كاراكول إن وحدة لاستخبارات الشرطة تحاول الآن تحديد مكان سانتريش، ويعتقد أنه ربما فر إلى فنزويلا، التي تتهمها كولومبيا بدعم الجماعات اليسارية المسلحة.



واتهم الرئيس ايفان دوكي، المنتقد لاتفاق السلام المبرم مع فارك عام 2016، سانتريش يوم الأحد بمحاولة "الفرار من العدالة".



وقال المفتش العام فيرناندو كاريلو اليوم الثلاثاء إنه في هذه الحالة "يحفر قبر السلام".



يذكر أن سانتريش اعتقل في نيسان/أبريل 2018 بتهمة التخطيط لتهريب 10 أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.