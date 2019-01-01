محافظ المنيا يبحث مع نائب وزير التضامن الاجتماعي عدد من البرامج والمبادرات

برنامج "حياة كريمة" يستهدف رفع مستوى الخدمات بـ 12 قرية بالمنيا

استقبل اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وفد من وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، لبحث سبل التعاون في تنفيذ عدد من برامج الوزارة الجديدة بالمحافظة، وتعظيم الجهود المبذولة على أرض الواقع لصالح خدمة أفراد المجتمع.

وأشاد المحافظ، خلال اللقاء بجهود وزارتي التخطيط والإصلاح الإداري، وكذلك التضامن الاجتماعي في تنفيذ وإعداد برامج التنمية الخاصة بالقرى الاكثر احتياجا كبرامج (حياة كريمة، فرصة، سكن كريم)، معلنا تقديم كافة اوجه الدعم لتلك البرامج التي تستهدف تحسين الاحوال المعيشية للمواطنين بالقرى والنجوع.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء الفعاليات التي نفذتها المحافظة ضمن أعمال لجنة تنمية جنوب الوادي ومجموعة الانشطة التنموية والثقافية لنشر قيم المواطنة بعدد من القرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة، والتي انطلقت منذ مارس الماضي، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين جميع الجهات المعنية منعا لحدوث أي خلط في تقديم الخدمات، والتأكيد على وصول تلك الخدمات لمستحقيها.

من جانبها، أعلنت دكتور نيفين القباج، أن برنامج "حياة كريمة" سيستهدف خلال الفترة القادمة 12 قرية بمحافظة المنيا، حيث يهدف البرنامج إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمواطنين، خاصة الأسرالاكثر احتياجا في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة.

وأضافت أن الوزارة تستعد لتنفيذ برنامج" وعي" للمرأة الصعيدية للتوعية بحقوقها، والذي يتضمن حزمة من برامج التوعية للفئات المستهدفة من قبل الوزارة حول القضايا التي تتبناها مثل (زواج الأطفال، الاكتشاف المبكر للإعاقة، التمكين الاقتصادي، الحماية من التدخين والمخدرات، مناهضة العنف ضد المرأة، محو الأمية).

كما بحثت نائب الوزيرمع المحافظ دور بعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في تنفيذ برامج وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة تطلق أكثر من برنامج للحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، للخروج من دائرة الفقر، وتقديم الدعم لتلك الأسر والنهوض بالمستوى التعليمي لأبنائها إلى جانب توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.