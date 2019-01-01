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مصرع شخص نتيجة لثوران بركان سترومبولى بإيطاليا

روما - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 9:42 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 9:42 م

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تجدد بركان جزيرة "سترومبولى" السياحية الإيطالية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن ثوران البركان أدى إلى انطلاق ألسنة من النيران والرماد إلى سماء الجزيرة الواقعة في صقلية والتي تعتبر مقصدًا سياحيًا شهيرًا، فيما جرح شخص آخر.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن نحو 30 سائحًا اضطروا إلى القفز من أحد جبال الجزيرة إلى البحر بعد أن أصابهم الهلع نتيجة اندلاع البركان بشكل مفاجىء والذي كان مسموعًا - طبقا لشهود عيان - على بعد نحو 17 ميل من الجزيرة.

ويشير خبراء الجيولوجيا الإيطاليين إلى أن بركان "سترومبولي" يعتبر واحدًا من أكثر البراكين النشطة في العالم ، حيث دأب عن الثوران بشكل مستمر غالبًا منذ عام 1932.

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