هندوراس تكثف جهودها للقضاء على وباء حمى الضنك

قالت وزيرة الصحة في هندوراس ألبا كونسويلو فلوريس اليوم الأربعاء، إنه سيجري تكثيف الجهود للقضاء على مواقع تكاثر البعوض الذي ينقل فيروس حمى الضنك.

ويأتي إعلان فلوريس بعد أن أعلنت السلطات في هندرواس حالة الطوارئ الوطنية بسبب تفشي الفيروس.

وأودى المرض منذ بداية العام بحياة 44 شخصا ، بحسب إدارة مواجهة المخاطر في هندوراس.

وقد تم تسجيل إصابة أكثر من 000ر15 حالة بالمرض، من بينهم 332ر5 شخصا حالتهم خطيرة.

وتم تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد يوم أمس الثلاثاء، بعد أن كانت سارية المفعول في 18 منطقة إدارية.

وأضافت فلوريس لبرنامج (تي إن 5) الإخباري إن حوالي 80 في المئة من مواقع تكاثر البعوض موجودة داخل المنازل الخاصة، مضيفة أنه تم إصدار تعليمات للسلطات المحلية بتحديد أيام محددة من أجل القضاء على هذه المواقع.

وتنتشر حمى الضنك في هندوراس منذ أبريل، وفقا للصليب الأحمر.

ومع ذلك، سجلت نيكاراجوا والمكسيك حالات أكثر- فقد أصيب أكثر من 000ر33 شخص وأكثر من 700ر24 شخص على التوالي هذا العام ، وفقاً لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية.

وتقع معظم حالات الإصابة في أمريكا اللاتينية في البرازيل، حيث أصيب أكثر من مليون شخص بحمى الضنك في عام 2019.

وتسبب العدوى الفيروسية،التي ينقلها البعوض، مرضًا شبيهًا بالإنفلونزا، وأحيانًا تؤدي إلى مضاعفات قاتلة.