مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع رودري لاعب أتلتيكو مدريد

اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع رودري لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفقة قياسية، وذلك بعد دفع الشرط الجزائي في عقده.

وذكر أتلتيكو في بيان له أن رودري صاحب الـ 23 عامًا ،سيصبح بمقدوره الانضمام إلى سيتي في صفقة تبلغ قيمتها 5ر62 مليون جنيه إسترليني( 5ر78 مليون دولار).

وأضاف النادي الإسباني: "اللاعب انهى عقده من جانب واحد مع نادينا والذي كان مقررًا أن يستمر حتى 30 يونيو 2023 ".

وفي حال نجاح الصفقة، فسيكون رودري صاحب الرقم القياسي في تعاقدات سيتي، حيث سيتفوق على صفقة الجزائري رياض محرز الذي انضم إلى الفريق في 2018 مقابل 60 مليون جنيه أسترليني.

وخاض رودري، الذي قضى موسمًا واحدًا مع أتلتيكو، ست مباريات دولية مع المنتخب الإسباني.