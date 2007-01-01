تقدمت الممثلة الأمريكية كريستينا ريتشي يوم الخميس بطلب طلاق من زوجها جيمس هيرديجن بعد زواج استمر سبع سنوات، كما طالبت بحضانة منفردة لأبنهما.

وتقدمت ريتشي بوثائق للمحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجليس للانفصال عن زوجها جيمس هيرديجن، مشيرة إلى وجود خلافات يتعذر التغلب عليها.

وتقول الوثائق إن ريتشي تريد الوصاية القانونية والمادية بشكل منفرد على ابنهما فريدي البالغ من العمر 5 سنوات.

والتقت ريتشي بهيرديجن، مشغل الكاميرات للأفلام والتلفزيون، أثناء تصوير مسلسلها التلفزيوني "بان آم" في عام 2011. وبدأ الاثنان في المواعدة في العام التالي، وتزوجا في عام 2013.

وتشتهر ريتشي بعملها في طفولتها في أفلام ناجحة بما في ذلك "كاسبر" و" ذا أدمز فاميلي" وظهورها بعد تجاوز مرحلة الطفولة في أفلام من بينها "بلاك سنيك موان" و " بافالو 66 ".