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الهند تقر صفقة لشراء 33 مقاتلة روسية

نيودلهي - أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 12:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 12:07 ص

أقرت الحكومة الهندية صفقة لشراء 33 طائرة روسية مقاتلة وتحديث 59 أخرى، لتعزيز قوتها الجوية في ظل التوتر الحاصل على الحدود مع الصين.

وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان لها أوردته صحيفة هندوستان تايمز الهندية على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، إن شراء 21 طائرة ميج-29 و12 مقاتلة سوخوي-30، سيكلف 2.43 مليار دولار.

وأضافت إن شراء الطائرات، سيكون إلى جانب تحديث 59 طائرة ميغ-29 أخرى، وهي محاولة لتلبية حاجة سلاح الجو لزيادة أسراب طائراته المقاتلة.

وسجل التوتر بين الهند والصين أعلى مستوى له منذ سنوات في أعقاب اشتباك وقع الشهر الماضي في قطاع متنازع عليه من الحدود غرب الهمالايا، أودى بحياة 20 جنديا هنديا.

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