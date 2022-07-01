قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن كلمة السر لتحسين وضع الاقتصاد المصري مرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر، لافتًا إلى أن نتيجة الأمر لن تظهر الآن، وإنما بعد نحو 3 سنوات على الأقل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن معوقات الاستثمار تتمثل في 7 أو 8 عوامل أولها مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يتحفظ على وثيقة سياسة ملكية الدولة قليلًا.

وأوضح أن دور الدولة مرتبط بأن تظل رقيبًا ومنظمًا للاقتصاد، وليس التحول إلى منافس يؤدي إلى خوف القطاع الخاص، قائلًا إنه معترض على امتداد الوثيقة لـ3 سنوات وبيع أصول الدولة.

وتساءل الخبير الاقتصادي، عن سبب بيع شركة السماد التي تمتلكها الدولة، في الوقت الذي تستطيع فيه زيادة رأس المال، وضخ استثمارات أجنبية، حنى تتوسع وتنتج وتصدر وتوفر فرص عمالة للمواطنين.

وذكر أن الأراضي مرتفعة الثمن، واحدة من معوقات الاستثمار في مصر، مضيفًا أن «الدولة عليها أن تيسر حصول المستثمر على الأرض عن طريق حق الانتفاع أو التخصيص والمشاركة في الربح، لأن المستثمر يبحث عن وضع أمواله في المعدات أكثر من وضع مبلغ كبير في الأرض».

وشدد على أهمية دعم الدولة للطاقة في المنازل والمصانع على حد سواء، منوهًا إلى أن «البيروقراطية المصحوبة في بعض الأحيان بالفساد، أحد معوقات الاستثمار الواجب حلها».