إسرائيل تنقل بقايا صواريخ إيرانية من منطقة البحر الميت

أخلى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أجزاء الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تم اعتراضها، والتي سقطت في منطقة البحر الميت، بواسطة مروحية.

وقال موقع "واللا" العبري: إنه عثر أمس على بقايا الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية، من قبل متنزهين في المنطقة الصحراوية بالقرب من الطريق السريع "31" إلى عراد.

وقالت المصادر العبرية، إن الأجزاء التي تم نقلها بواسطة الطائرات المروحية عبارة عن الجزء الخلفي من صاروخ إيراني تم اعتراضه.

وكان الجيش والأمن الإسرائيلي، قال إنه على علم بمكان الصاروخ، ولم يتم إخلاؤه حتى يومنا هذا لصعوبة إدخال الأدوات إلى المكان.