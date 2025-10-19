جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ ترسيم حدود الانسحاب من غزة بكتل خرسانية

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ترسيم ما يُسمى بالخط الأصفر، الذي انسحب إليه بموجب شروط وقف إطلاق النار الحالي، في قطاع غزة بعلامات مادية.

وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن الخط الأصفر، الذي تم تحديده من قبل الوسطاء، يغطي أكثر من نصف مساحة القطاع، حوالي 53%، معظمها في مناطق غير حضرية. لكن في الواقع، لا تحتل قوات الجيش جميع هذه المساحة على الأرض، حيث تتركز العديد من مواقعها العسكرية بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وأظهرت صورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم كتل خرسانية مطلية باللون الأصفر ولافتات معدنية صفراء يُفترض تثبيتها على هذه الكتل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قد أمر يوم الجمعة بوضع هذه العلامات المادية بهدف توضيح حدود السيطرة العسكرية داخل القطاع.

وأوضح الوزير أن هذه العلامات ستشكل تحذيرًا لـ"مسلحي حماس وسكان غزة بأن أي خرق أو محاولة عبور الخط ستقابل بإطلاق نار".

ووفقا للصحيفة، قتل الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية عدة فلسطينيين قائلا إنهم تجاوزوا الخط الأصفر.