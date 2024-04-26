اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيما وكانتي

أعلن اتحاد جدة تفاصيل إصابة الثنائي كريم بنزيما ونجولو كانتي وعددا من لاعبي العميد.

ويفتقد اتحاد جدة للعديد من عناصره المهمة خلال المواجهة المرتقبة أمام الشباب مساء اليوم ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي.

وكشف نادي اتحاد جدة عن إصابة مهاجمه كريم بنزيما في عضلة الساق اليسرى.

بينما يعاني الثنائي نجولو كانتي وفيليبي لويز من إصابة في عضلة الفخذ.

كما تعرض الثنائي عمر هوساوي والمغربي عبد الرزاق حمدالله لإصابة بنزلة برد «الإنفلونزا».

ويأمل اتحاد جدة في استعادة نجومه خلال مباراته أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء المقبل، حيث يعول العميد على هذه البطولة بعد توديع كل البطولات الأخرى، وابتعاده عن صدارة الدوري بفارق كبير عن الهلال المتصدر.