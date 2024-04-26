 إيه بي سي: بلينكن حدد 3 كتائب إسرائيلية ارتكبت انتهاكات ضد الفلسطينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيه بي سي: بلينكن حدد 3 كتائب إسرائيلية ارتكبت انتهاكات ضد الفلسطينيين

واشنطن - معا
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 1:46 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 1:46 م


قالت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، الجمعة، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حدد في رسالة لمجلس النواب 3 كتائب للجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وكان موقع أكسيوس، أورد مؤخرا أن واشنطن تخطط لفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا على خلفية انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى، إضافة إلى نيتسح يهودا.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون في حكومته بالتصدي للعقوبات الأميركية المحتملة.

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