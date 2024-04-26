مجلس شيوخ القبائل العربية: سيناء تشهد في عهد الرئيس السيسي ثورة تنموية غير مسبوقة في ‏تاريخها

أكد الشيخ علي فريج، رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، أن سيناء تشهد في عهد الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي ثورة تنموية غير مسبوقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الدولة المصرية منذ العصور ‏الملكية‎.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى ‏البلد» مساء الخميس، إن سيناء ظلت لقرون طويلة صحراء جرداء نتيجة سياسات خاطئة أدت إلى ‏احتلالها مرتين، عام 1956 و1967، متابعا: «لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية في بعهد ‏الرئيس السيسي تتغير الاستراتيجية التي كانت تحكم سيناء».‏

وأضاف أن الرئيس السيسي يدرك أهمية سيناء كبوابة مصر الشرقية وحصنها الأمامي، بعدما ‏اتخذ قرارا بتعميرها وتنميتها بشكل شامل، انطلاقًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن ‏القومي للبلاد‎.‎

وأوضح أن الموقع الاستراتيجي الهام لسيناء على البحر المتوسط وخليج العقبة والبحر الأحمر، ‏والثروات المعدنية، جعلها مطمعًا للغزاة منذ القدم، قائلا: « لأول مرة الدولة المصرية تهتم ‏بتعمير وتنمية سيناء تنمية شاملة لأنها بوابة مصر منذ أيام الفراعنة التي يأتي منها الخطر، فكل ‏الغزاة جاءوا لمصر من تجاه سيناء».‏

وأكد أن مشروعات الجسور والأنفاق الجديدة قد ساهمت في إنهاء العزلة التي كانت تعاني منها ‏سيناء عن باقي محافظات الجمهورية، لافتا أن التنقل بين سيناء وباقي أنحاء مصر أسهل، معقبا: ‏‏«كنا بنقعد 7 ساعات على المعدية.. النهاردة بعد الأنفاق بنعدي سيناء في 5 دقائق».‏