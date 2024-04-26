مجلس شيوخ القبائل العربية: سيناء تشهد في عهد الرئيس السيسي ثورة تنموية غير مسبوقة في ‏تاريخها

أكد الشيخ علي فريج، رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، أن سيناء تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة تنموية غير مسبوقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الدولة المصرية منذ العصور الملكية.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إن سيناء ظلت لقرون طويلة صحراء جرداء نتيجة سياسات خاطئة أدت إلى احتلالها مرتين، عام 1956 و1967، متابعا: «لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية في بعهد الرئيس السيسي تتغير الاستراتيجية التي كانت تحكم سيناء».
وأضاف أن الرئيس السيسي يدرك أهمية سيناء كبوابة مصر الشرقية وحصنها الأمامي، بعدما اتخذ قرارا بتعميرها وتنميتها بشكل شامل، انطلاقًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن القومي للبلاد.
وأوضح أن الموقع الاستراتيجي الهام لسيناء على البحر المتوسط وخليج العقبة والبحر الأحمر، والثروات المعدنية، جعلها مطمعًا للغزاة منذ القدم، قائلا: « لأول مرة الدولة المصرية تهتم بتعمير وتنمية سيناء تنمية شاملة لأنها بوابة مصر منذ أيام الفراعنة التي يأتي منها الخطر، فكل الغزاة جاءوا لمصر من تجاه سيناء».
وأكد أن مشروعات الجسور والأنفاق الجديدة قد ساهمت في إنهاء العزلة التي كانت تعاني منها سيناء عن باقي محافظات الجمهورية، لافتا أن التنقل بين سيناء وباقي أنحاء مصر أسهل، معقبا: «كنا بنقعد 7 ساعات على المعدية.. النهاردة بعد الأنفاق بنعدي سيناء في 5 دقائق».