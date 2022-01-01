ميناء دمياط يستقبل سفينة غاز لشحن 66 ألف طن

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن متنوعة، بينما غادره 9 سفن أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية في الميناء 21 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال MARAN GAS KALYMNOS، والتي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 295 مترا، وبعرض 46 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة غاز تبلغ حوالي 66 ألف طن من الغاز المسال.

وأوضح بيان أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 38452 طن، تشتمل على 18490 طن تراب فرن، و19962 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33340 طن، تشتمل على 12100 طن خردة، و5641 طن صاج، و1011 طن أبلاكاش، و3209 طن خشب زان، و11000 طن ذرة، و1666 رأس ماشية عبارة عجول تسمين، بإجمالي وزن 379 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1877 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 152 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2464 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 81000 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 269951 طنا، كما غادر قطار مكون من 20 عربة - الميناء - بعد أن أفرغ 40 حاوية 20 قدم قادم من 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3777 شاحنة.