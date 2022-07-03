محلل إيطالي لـ الشروق: تطورات ليبيا الأخيرة تكشف الأزمة العميقة في البلاد

اعتبر المحلل السياسي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، أن التطورات الأخيرة في ليبيا والاحتجاجات في المدن الرئيسية في البلاد تكشف بشكل أكبر الأزمة العميقة التي تغرق فيها ليبيا.



وأشار روفينيتي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، الأحد، إلى الأزمة السياسية في ليبيا حيث توجد حكومة الوحدة في طرابلس بقيادة عبدالحميد الدبيبة انتهت صلاحيتها الآن، فيما لم تتمكن حكومة فتحي باشاغا التي نالت ثقة مجلس النواب أبدًا من دخول طرابلس.



واعتبر الخبير الإيطالي بموقع "ديكود 39"، أن الحرب في أوكرانيا انعكست على ليبيا حيث توجد أيضًا أزمة غذائية بسبب الاعتماد الشديد على أوكرانيا في الحبوب.



وأضاف: "من الواضح أن هناك وضع غير مستدام يتسبب في الاحتجاجات، ويمكن أن يؤدي إلى ثورة اجتماعية حقيقية".



ودعا الخبير الإيطالي، السياسيين الليبيين، إلى التراجع خطوة إلى الوراء وتنحية خصوماتهم جانبًا للتفكير فقط في المصلحة المشتركة.



وشدد على أن الهدف يتمثل في التوصل فوراً إلى اتفاق لتشكيل حكومة موحدة حقيقية تفكر في حل ومواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة البلاد نحو الانتخابات التي يجب إجراؤها في أسرع وقت ممكن.



كما اعتبر أنه حان الوقت لأن يلعب المجتمع الدولي دوره بطريقة حاسمة وموحدة خصوصاً أن أوروبا يجب أن تجعل صوتها مسموعاً ويجب أن ترافق الليبيين للتوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن إيطاليا يمكنها بالتأكيد لعب دور في هذا الشأن ربما بالاتفاق مع فرنسا.