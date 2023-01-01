حبس المتهمين بالتسبب في وفاة موظف تدخل لفض مشاجرة في قرية بالشرقية

أصدرت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية قرارًا بحبس 3 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتسبب في وفاة موظف تدخل لفض مشاجرة بين أهل زوجته وآخرين، وأمرت بضبط وإحضار متهمين اثنين آخرين في القضية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول أمير ال ك 45 عامًا، موظف بجريدة الجمهورية ومقيم المرج القاهرة، جثة هامدة، وجرى التحفظ عليه بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء تواجد المجني عليه لزيارة عائلية لأسرة زوجته للتهنئة بعيد الأضحى بمركز منيا القمح، حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين أسرة زوجته وآخرين وأثناء تدخله لفض المشاجرة لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته بتوقف في عضلة القلب إثر التعدي عليه.

وألقت الشرطة القبض على طرفي المشاجرة، وجرى تحرير عن الواقعة المحضر رقم 5469 إداري مركز منيا القمح لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.